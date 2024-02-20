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MKE Ankaragücü, TFF'den Icardi için disiplin soruşturması açmasını talep edecek

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 20:51, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 20:59
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MKE Ankaragücü, TFF'den Icardi için disiplin soruşturması açmasını talep edecek

Kulüpten yapılan açıklamada, "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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