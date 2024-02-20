DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-5" operasyonlarında Erzurum ve Düzce'de 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 21:28, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 21:29
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.
2014-2017 yılları arasında Irak'ın Anbar bölgesinde faaliyet yürüten sözde emirlerin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.