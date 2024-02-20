İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu

İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, kentte daha önce 21 siyasi parti ve 30 bağımsız isim 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte aday sayısı 52'ye yükseldi.

İl Seçim Kurulunca hazırlanan aday teslim tutanağında, DEM Partisi adına İdil Uğurlu'nun bugün saat 16.55'te başvuruda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu tutanakta, başvuruya ilişkin incelemenin saat 17.14'te tamamlandığı kaydedildi.