Erdoğan: Büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklmasında şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."