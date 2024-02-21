FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadesini kullandı.

Yerlikaya ayrıca 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyonun düzenlendiğini ve 6 bin 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.