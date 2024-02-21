Gazze'de son durum: 29 bin 195 Filistinli katledildi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu Deyr el-Belah'ta sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı. Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu en az 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerle bir olan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saldırılarda yaralanan çok sayıda kişi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail güçleri Han Yunus'u da vuruyor.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği el-Mevasi bölgesine girdi.

"Sınır Tanımayan Doktorlar" barınağını hedef aldı, 2 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısına düzenlediği saldırıda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı.

İsrail güçleri Refah'ta sivillere ait bir araca da saldırdı. İnsansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda iki Filistinli sivil hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Cibaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda bulunan Riyad es-Salihin Camisi İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.