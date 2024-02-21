Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de tutuklandı

Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan ve İzmir'de de çeşitli suçlara karışan C.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan C.A'nın yasa dışı yollarla İzmir'e geldiği tespit edildi.

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