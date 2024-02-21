Altın fiyatları için süre verildi: ABD'li dev banka rakamı açıkladı!

Son gelen ABD makro verileri beklenenden kuvvetliydi. Sıcak ekonomi ve enflasyonda katılık endişelerinin artmasına neden oldular. Piyasalar, bu hafta içinde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarını izlemeye devam edecek. Faiz indirimine yönelik söylemlerin beklentileri etkilemesi bekleniyor. Bugün Fed tutanakları açıklanacak. Tutanaklarda son gelen güçlü verilerin üyeler tarafından nasıl yorumlandığı takip edilecek.

Fed'in uyguladığı sıkılaşma politikası sonucunda görülen dezenflasyon süreci devam ediyor. Engebeli yolda fiyat artış hızında zaman zaman yavaşlama görülse bile ana rotada görüntü değişmedi. Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. Dolar Endeksi 104, ons altın 2.031 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Yurt içinde ise, yarın Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. TCMB politika faizinde zirve seviyeye eriştiği sinyali vermişti. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB'nin bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Sözlü yönlendirme kısmı ise önemli.

Gram altın fiyatları tarafında ise ons altın ve dolar/TL'deki yükseliş etkili oluyor. Altının gram fiyatı tarihi zirvesini bu sabah da güncelleyerek 2019 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını 14.230 liradan satılıyor.

ABD'Lİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

ABD'nin en büyük bankalarından Citi'ye göre, üç olası katalizörden herhangi birine bağlı olarak önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde altın fiyatları ons başına 3000 dolara, petrol ise varil başına 100 dolara yükselebilir.

Citi'nin Kuzey Amerika Emtia Araştırmaları Başkanı Aakash Doshi, CNBC'ye açıklamalarda bulundu. Doshi, şu anda 2016 dolardan işlem gören ons altının merkez bankalarının sarı metal alımlarını keskin bir şekilde artırması, olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda yaklaşık yüzde 50 oranında artabileceğini söyledi.

Doshi'nin de aralarında bulunduğu Citi analistleri yakın tarihli bir notta, "3000 dolar altına giden en olası joker yol, mevcut ancak yavaş ilerleyen bir trendin hızlı bir şekilde hızlanmasıdır. Gelişmekte olan piyasalar merkez bankaları arasında dolarsızlaşma ve bunun sonucunda dolara yönelik bir güven krizine yol açması" diye yazdı.

Doshi, bu durumun Merkez Bankası'nın altın alımlarını iki katına çıkarabileceğini ve altın talebinin en büyük itici gücü olan mücevherat tüketimine meydan okuyabileceğini belirtti.