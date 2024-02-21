5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yerlikaya, 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar DEAŞ'a yönelik toplam 1162 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 2 bin 402 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa'da "Bozdoğan-6" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

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