6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar"