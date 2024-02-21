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Dolar/TL 30,96 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,9580 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 10:58, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 10:59
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Dolar/TL 30,96 seviyesinden işlem görüyor

Dün 30,83-30,92 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 30,9083'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 primle 30,9580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 33,4580'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 39,1340'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 104 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu korumaya devam etmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına ilişkin bugün yayınlanacak tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tutanaklar öncesinde para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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