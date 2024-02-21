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26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak

Yerel seçimlerde siyasi partilerce 26 milletvekili belediye başkan adaylığı listesine konuldu. İyi Parti'den 7, CHP ve Saadet Partisi'nden 5'er, AK Parti'den 4 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 11:28, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:37
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26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak

Siyasi partiler geçici aday listelerini il ve ilçe seçim başkanlıklarına teslim etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 26 milletvekili, partileri tarafından belediye başkan adayı gösterildi.

264 milletvekili bulunan AK Parti, 31 Mart'ta 4 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi.

İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu seçim bölgelerinden belediye başkan adayı olarak gösterildi. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in Konak ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak.

MHP milletvekillerini aday göstermedi

Mecliste grubu bulunan partilerden milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti MHP, en çok milletvekilini aday listesine koyan parti ise 7 isimle İYİ Parti oldu.

İyi Parti'de Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş Adana Büyükşehir, İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir, İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir, Muğla Milletvekili Metin Ergun Muğla Büyükşehir, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bildirildi.

CHP ve Saadet Partisi'nden 5'er milletvekili aday

İyi Parti'nin ardından milletvekilleri içinden en çok belediye başkanı adayı gösteren partiler 5'er milletvekili ile CHP ve Saadet Partisi oldu.

CHP'de Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı için yarışa girdi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Büyükşehir, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu Belediye Başkan adayı olarak listeye girdi.

Bir vekilin seçilmesi halinde Saadet Partisi'nin Meclis grubu düşecek

Saadet ve Gelecek partilerinin TBMM'de bir araya gelerek Saadet Partisi çatısı altında oluşturduğu ortak grupta yer alan 20 milletvekilinden 5'i seçimlerde aday gösterildi.

İstanbul Milletvekili Birol Aydın Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün Gelecek Partisi Denizli Büyükşehir, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Saadet Partisi Hatay Büyükşehir, Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

Saadet Partisi grubundan belediye başkan adayı gösterilen milletvekillerinden birinin seçilmesi halinde partinin Meclis grubu düşecek.

DEM, DEVA ve TİP 1, HÜDA PAR 2 aday ile yarışacak

DEM Parti'nin 31 Mart seçimlerinde aday listesinde yer verdiği tek isim Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu. Beştaş, partisince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Mecliste 15 milletvekili ile temsil edilen DEVA Partisi'nde Ankara Milletvekili İdris Şahin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanlığı için yarışacak. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı Batman'dan, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise Diyarbakır'dan aday gösterildi.

Geçici aday listelerine göre 31 Mart seçimlerinde 19 milletvekili büyükşehir, 5 milletvekili il, 2 milletvekili ilçe belediye başkanlığı için yarışacak. İtiraz ve inceleme süreçlerinin ardından geçici aday listeleri 23 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

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