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Ağız ve diş sağlığı hastanesi kuruluyor

Türkiye'nin en büyük sağlık tesislerinden olacak Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kurulması için çalışmalara başladı. Ankara'da proje çalışmaları başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 480 diş ünitesi, 5 ameliyathane ve 20 yatak kapasitesine sahip olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 11:33, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:34
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Ağız ve diş sağlığı hastanesi kuruluyor

Sağlık Bakanlığı, diş tedavi hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, daha fazla hastaya hızlı ve etkin hizmet sunulabilmesi için bir yandan Aile Diş Hekimliği uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırırken bir yandan da bu alanda yeni hastanelerin faaliyete geçirilmesi için düğmeye bastı.

Bu kapsamda, Ankara'da Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurulmasına yönelik proje çalışmaları başladı.

Türkiye'nin en yüksek kapasiteli ağız ve diş sağlığı tesislerinden biri olacak hastane, 480 diş ünitesi, 5 ameliyathane ve 20 yatak kapasitesine sahip olacak. Böylelikle hastane aynı anda yüzlerce hastaya diş tedavi hizmeti sunabilecek.

Bakanlık ayrıca İstanbul ve İzmir'de de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri kurulması için planlamalarını sürdürüyor.

Aile Diş Hekimliği ile 10 binden fazla çocuğa ulaşıldı

Öte yandan 2-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te pilot olarak başlatılan Aile Diş Hekimliği uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.

Pilot illerdeki 42 Aile Diş Hekimliği birimiyle 10 binin üzerinde çocuğa ulaşılırken, uygulamaya yıl sonuna kadar 20 ilin daha dahil edilmesi sağlanacak.

Aile Diş Hekimliğinin 2028 sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde 81 ilde kademeli olarak uygulanması hedefleniyor.

Aileler MHRS'den randevu alabilecek

Bakanlık, Aile Diş Hekimliği uygulaması kapsamındaki çocukların diş sağlığı tarama süreçlerine ilişkin işlemleri ve bilgileri izleyecek altyapıyı da hazırladı.

Bu kapsamda aileler çocuklarının aile diş hekimi bilgisini e-Nabız'da görüntüleyebilecek, ayrıca Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden çocukları için randevu alabilecek.

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