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Maliye'den kira çalışması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışma yürütüyor. Kira gelirlerinin doğru tespiti için kiracılardan bilgi toplanmaya başlandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 12:31, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 12:44
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Maliye'den kira çalışması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira çalışması çalışması başlattı.

Yapılan çalışmada 4,5 milyon konut analiz edilirken bu konutlarda potansiyel kiracılar belirlendi ve yoklama yapıldı.

Yapılan çalışmada ulaşılamayan kiracılara belirli gün ve saat verilerek gerçek kira bedelleriyle ilgili görüşme mektubu bırakılıyor.

DİJİTAL FORM İMKANI

Bakanlık, kiracılara bilgi formlarını dijital olarak doldurma imkanı da tanıdı.

Gelir İdaresi Başkanlığı dün yaptığı duyuru ile görüşme mektubu bırakılan kiracıların kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden internetten yapabilmelerinin yolunu açtı.

Dijital Vergi Dairesi uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu doldurularak da bildirim yapılabilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: TESPİTLER YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuya ilişkin geçen günler açıklama yapmış ve "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda,kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

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