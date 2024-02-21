Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın şubat ayı faiz kararında. Yarın saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 13:26, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 13:27
Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplanacak.
Yarın saat 14.00'te faiz kararı belli olacak.
Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 45'e yükseltti.
Karar metninde, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtildi.
Ekonomistler, bankanın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.