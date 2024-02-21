İyi Parti ABB Adayı: Anfa'da bin 500 bankamatik memuru var

BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Maliye'den kira çalışması
Maliye'den kira çalışması
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu
İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu
Yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildi
Yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
Ana sayfaHaberler Siyasi

İyi Parti ABB Adayı: Anfa'da bin 500 bankamatik memuru var

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı adeta topa tuttu. "5 yıldır hayatımızı kolaylaştıran bir tane icraat yok. Mansur Yavaş'ın belediyeciliği bomboş" diyen Yıldırım'dan yeni suçlamalar da geldi.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 13:50, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 13:52
Yazdır
İyi Parti ABB Adayı: Anfa'da bin 500 bankamatik memuru var

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında Mansur Yavaş'ı eleştiri yağmuruna tuttu. "Bu belediyenin 5 yıllık icraatlarını inceledik" diyen Yıldırım, "Mansur Yavaş şöyle diyor mitinglerde 'Mansur Yavaş belediyeciliğine öğrenecekler' diyor. 5 yıldır algı yönetimiyle bir belediyecilik var. Ankara yağmurdan kaçarken adeta doluya tutulmuş" dedi.

308 milyarın 10 milyarı yardımlara gitti

"Sosyal yardım yapıyorum diyorsunuz. 5 yıldır başkanlık yapan biri sosyal yardımlarla anılıyor" diyen İYİ Parti adayı Yıldırım, "Ben buna kampanya belediyeciliği diyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda 308 milyar 496 milyon kaynak kullanmış. Tüm bu kaynağın içerisinde sosyal yardımlara ayırdığı oran yüzde 3,27. Bu da 10 milyar TL demek" ifadelerini kullandı.

İcraatsiz bir belediyecilik!

"Şeffaflığı ağzından düşürmeyen Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 şirketle ilgili bir tane kelime, bilgi vermiyor" iddiasında bulunan Yıldırım, " 5 yıldır hayatımızı kolaylaştıran bir tane icraat yok. Yavaş'ın belediyeciliği bomboş. İcraatsız bir belediyecilikle karşı karşıyayız" dedi.

34 daire başkanından 33'ü Yavaş'ın arkadaşı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 34 tane daire başkanlığı olduğunu anlatan İYİ Parti adayı Yıldırım şöyle devam etti: "CHP'li 1 tane daire başkanı var. Diğer 33'ü Mansur Yavaş'ın arkadaşlarından. Maalesef bu böyle. Daire başkanlılarının internet sitelerinde CV'lerini göremezsiniz. Çünkü orada o liyakatle oturan kimse olmadığı için CV'lerini bulamazsınız. CHP'li daire başkanının kendisinden başka personeli yok. O daire başkanlığının bütçesi yok. Yani 10 liralık şeye imza atıp bile alamıyor."

ANFA'daki bankamatik memurları...

"ANFA belediyenin bir şirketi. 2021-2022 sözleşmesinde şöyle yazıyor. Her ay 600 personel çalışacak. ANFA'nın sigortaya bildirdiği sigortalı sayısı 3 bin 529" diyen Yıldırım, "Aradaki fark 2 bin 929. 2022-2023 döneminde şartnamesinde 2 bin personel yazıyor. Çalışan işçi sayısı 3 bin 696. Yine bin 500 civarında bankamatik memuru var" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber