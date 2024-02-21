TBMM Genel Kurulu toplandı

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 81 il içerisinde Kayseri'nin kamu yatımlarında 77. sıraya gerilediğini söyledi.

Kayseri'de kalabalık sınıflarda ikili eğitim verildiğini, eğitim kalitesinin düştüğünü öne süren Ataş, "Kayseri adeta alarm vermekte." dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesindeki bakır işletmesinde, madenin ayrıştırmasından sonraki molozun yerleşim merkezinin üstünde bir alana döküldüğünü, bu bölgede heyelan riskinin olduğunu söyledi. Bu alanla ilgili tedbir alınmasını isteyen Erol, İliç'teki kaza için kurulan Meclis araştırma komisyonunun Maden'deki sorunu da incelemeye almasını talep etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Gaziantep'te deprem sonrası normalleşme çalışması kapsamında 59 bin 522 bağımsız bölümün inşa edileceğini söyledi. Depremden hemen sonra yapılmaya başlanan 24 bin 997 konut olduğunu kaydeden Bozatlı, "Bu konutların ilk etabı olan 10 bin 698 konutumuzun kurasını 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle çektik. Yuvalarına kavuşan tüm hemşerilerimize yeni evlerin hayırlı, huzurlu olmasını temenni ediyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla devam ediyor. Söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin oturduğu sıralarda ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN'ın fotoğrafı yer aldı.