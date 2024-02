'Literatürde güç kavramı yerine çoğunlukla hangi kavram tercih edilir?' sorusuyla elenen aday haklı bulundu

"Literatürde güç kavramı yerine çoğunlukla hangi kavram tercih edilir? Anlatınız." sorusu soruldu

Davacı hakkında yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere mesleki bilgi düzeyini ölçmek amacıyla "Literatürde güç kavramı yerine çoğunlukla hangi kavram tercih edilir? Anlatınız." sorusunun sorulmuştur.

Sorunun ikinci kısmı bakımından yapılacak açıklamanın açık ve net değildir.

Cevap anahtarına göre söz konusu sorunun ilk kısmının tek kelimelik bir cevabının olduğu görülmekle birlikte sorunun ikinci kısmı bakımından yapılacak açıklamanın açık ve net olmadığı, yoruma dayalı olarak cevap verilebileceği, dolayısıyla yapılacak değerlendirmenin birbirinden farklı olabileceği dikkate alınmalıdır.

Her bir komisyon üyesi tarafından tekdüze bir şekilde 10'ar puan

Davacıya mesleki bilgi düzeyi değerlendirme kriteri bakımından verilen puanların her bir komisyon üyesi tarafından tekdüze bir şekilde 10'ar puan takdir edildiği, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü değerlendirme kriteri olmak üzere diğer kriterler bakımından birbirinden uzak ve farklı bir şekilde dengeli olmayan puanların takdir edildiği, bu şekilde birbirinden uzak ve farklı puanlar takdir edilmesinin somut bilgi ve belgelerle desteklenmesi ve bu hususların kayıt altına alınmasının gerekmektedir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/3478

Karar No: 2023/1862

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimini tamamlayan davacının, 03/06/2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca 15/06/2021 tarihinde yapılan eğitim sonu sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacı hakkında yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere mesleki bilgi düzeyini ölçmek amacıyla "Literatürde güç kavramı yerine çoğunlukla hangi kavram tercih edilir? Anlatınız." sorusunun sorulduğu, cevap anahtarına göre söz konusu sorunun ilk kısmının tek kelimelik bir cevabının olduğu görülmekle birlikte sorunun ikinci kısmı bakımından yapılacak açıklamanın açık ve net olmadığı, yoruma dayalı olarak cevap verilebileceği, dolayısıyla yapılacak değerlendirmenin birbirinden farklı olabileceği dikkate alındığında, davacıya mesleki bilgi düzeyi değerlendirme kriteri bakımından verilen puanların her bir komisyon üyesi tarafından tekdüze bir şekilde 10'ar puan takdir edildiği, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü değerlendirme kriteri olmak üzere diğer kriterler bakımından birbirinden uzak ve farklı bir şekilde dengeli olmayan puanların takdir edildiği, bu şekilde birbirinden uzak ve farklı puanlar takdir edilmesinin somut bilgi ve belgelerle desteklenmesi ve bu hususların kayıt altına alınmasının gerektiği, bu durumda kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca kamu hizmetinin ehil kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavda, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun ve objektif bir değerlendirme yapılmadığı görüldüğünden davacıya sözlü sınavda takdir edilen puanda ve netice itibarıyla sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; davacının sözlü sınavına ilişkin olarak düzenlenen ve komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanan değerlendirme formu incelendiğinde; idarece davacının toplam puanının 44 puan olduğu belirtilerek aday polis memuru olamayacağına karar verilmiş ise de; ilgili Yönetmelik hükmü uyarınca davacının başarısız olmasının gerekçesinin de değerlendirme formuna işlenmesi gerektiği açık olup, davacının başarısız olmasının gerekçesinin değerlendirme formuna işlenmediği, bu durumda, davalı idarece bahsi geçen Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak davacının başarısız olma gerekçesine yer verilmemek suretiyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, sonucu itibarıyla isabetsizlik bulunmayan istinafa konu idare mahkemesi kararı hakkındaki istinaf başvurusunun yukarıda belirtilen gerekçeyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Sözlü sınavın ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı, hangi komisyon üyesinin hangi notu takdir ettiğinin tutanak altına alındığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçeli olarak onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

26. Dönem Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerin aday memur atama sınavları 15-17 Haziran 2021 tarihlerinde yapılmıştır.

Bu kapsamda davacı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklarda Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 15/06/2021 tarihinde Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde yapılan mülakat sınavına tabi tutulmuştur.

Sınavı gerçekleştirmek üzere mevzuat uyarınca beş kişilik bir sınav komisyonu oluşturulmuş olup, komisyonun her bir üyesi tarafından mülakat değerlendirmesi için belirlenmiş olan dört konu başlığı altında önceden hazırlanmış bulunan sorulara verilen cevaplar için ayrı ayrı puan takdiri neticesinde, davacının aldığı (44) puan ile (70) puanın altında kalması nedeniyle başarısız sayılmasına karar verilmiştir.

Bu durum üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacı hakkında düzenlenen sözlü sınav puan değerlendirme karar formu incelendiğinde; bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından dört farklı kriter yönünden değerlendirme yapıldığı; 40 puan üzerinden değerlendirilen "mesleki bilgi düzeyi" kriteri yönünden komisyon üyelerinin her biri tarafından (10)'ar puan puan takdir edildiği; bir başka ifadeyle davacıya her bir komisyon üyesi tarafından "mesleki bilgi düzeyi" kriteri için aynı puanın verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı hakkında her bir kriter yönünden yapılan değerlendirmede bütün komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına rağmen, "mesleki bilgi düzeyi" kriteri için komisyon üyelerinin aynı puanı takdir etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu nedenle takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı sonucuna varıldığından, davacının sözlü sınav neticesinde başarısız sayılmasına ilişkin işleminde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Temyizen incelenen karar sonucu itibari ile usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden yukarıda belirtilen gerekçe ile temyize konu kararın onanması gerekmektedir.



KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun gerekçeli olarak reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 06/04/2023 tarihinde, kesin olarak oyçokluğuyla karar verildi.



(X) KARŞI OY :

Dava, Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim süresini tamamlayan davacının 15/06/2021 tarihinde girdiği mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyada yer alan bilgi ve belgelerden, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklarda Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin 7.maddesine uygun bir şekilde mülakat sınav komisyonunun, mülakat sınav komisyonun soracağı sorular için ise Polis Akademisi Başkanlığı'nca ayrı bir sınav soru hazırlama komisyonunun oluşturulduğu, her bir adaya soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan sorular arasından çektirilen sorunun sorulduğu, yine yukarıda belirtilen yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, 5 kişilik sınav Komisyonunca çektirilen kartta bulunan sorunun cevaplanmasının istenildiği ve yapılan değerlendirme neticesinde, "mesleki bilgi düzeyi" için başkan ve her bir üye tarafından 10'ar puan, "bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü" için başkan tarafından (5) puan ve dört üye tarafından sırasıyla (15), (10), (5), (15) puan, "özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı" için başkan tarafından (10) puan ve dört üye tarafından sırasıyla (10), (10), (20), (15) puan , "liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu" için başkan tarafından (10) puan ve dört üye tarafından sırasıyla (10), (15), (15), (5) puan verildiği, davacının sınav puanının aritmetik ortalamasının 44 olarak belirlendiği ve 70 puanın altında kalarak başarısız olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlandığı, tutanağa geçirildiği, her adaya sorulan sorunun kayda bağlandığı ve her komisyon üyesince ayrı ayrı not takdir edilmek sureti ile yargısal denetim için aranan bütün koşulları sağladığı anlaşılmakta olup, davacının sınav sorularına verdiği yanıtların, tüm komisyon üyelerince aynı not takdir edilmek sureti ile değerlendirilmesinin, tek başına sözlü sınavın subjektif yapıldığını ortaya koyduğundan söz etmek mümkün değildir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin yönündeki ... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun gerekçeli olarak reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.