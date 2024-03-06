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SGK primleri ödenmeyen süreler 1260 gün hesabında uygulanır mı?

Son 7 yıl hizmet içerisinde 3 yıl 6 ay (1260 gün) hesabında süre değil, SGK primleri ödenmiş hizmetler dikkate alınır, ödenmeyen süreler bu hesap içerisinde dikkate alınmaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Mart 2024 14:00, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 14:48
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SGK primleri ödenmeyen süreler 1260 gün hesabında uygulanır mı?

Soru: Merhaba 01.01.1984 doğumluyum. 2006 yılı temmuz ayında polis memuru olarak göreve başladım ve halen çalışıyorum. 2004-2006 arası polis okulu borçlanmamı yatırarak 20 yıl fili 5 yıl yıpranma ile 25 yılı doldurup meslekten ayrılmayı düşünüyorum. Sorum şu Bağkurlu nakliye sektöründe şahıs şirketi ile kendi adıma çalışıp pirimlerimi yatırmadığım taktirde 1260 günü geçen çalışmam olursa memur olarak emekli olabilir miyim? Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:
2008 yılı Ekim ayından önce, işçi, esnaf, memurluk hizmetleri olanlar hakkında 2829 sayılı hizmet bütünleştirmesi usul ve esaslarını belirleyen Kanun hükümleri uygulanır.

2829 sayılı Kanuna göre hizmet bütünleşmesinde son 7 yıl ve 1260 gün nasıl hesaplanır?
Son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunur. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite göre;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü esas alınır. 2 statüde, yani işçi ve memur olarak çalışmaları olan kişi son 7 yıl içerisinde 1260 gün ve daha fazla hangisinde geçmişse kişi bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır. Yani 20 yıl işçi, 5 yıl da memur ise memur olarak emekli olur, işçi olarak emekli olmak isterse de memurluktan ayrılıp en az 1260 gün ve daha fazla işçi olarak çalışması gerekir.

-Şayet son yedi yıllık hizmetleri içerisinde 3 statüde, yani işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olan kişinin yine son yedi yıl içerisinde bu üç statüden hangisi fazla ise o statüden emekli olabilir, eşit olması halinde ise son statüsü esas alınır.
Son 7 yıl hizmet içerisinde 3 yıl 6 ay (1260 gün) hesaplamasında hizmet süresi yani iki tarih arası hesaplama şekli uygulanmaz, 7 yıl hizmet hesabında SGK primleri ödenmiş hizmetler toplamı uygulanır. Özetle; Son 7 yıl süre ve 3 yıl 6 ay sürenin hesabında hizmetlerin bitiminden geriye doğru 7 yıl hizmet süresi hesabı yapılmayıp, geriye doğru 7 yıl SGK primleri yatırılmış hizmet toplamı esas alınmaktadır.
Anlaşılacağı üzere son 7 yıl hizmet hesabı yapılırken mutlaka SGK primleri ödenmiş hizmetler esas alınmakta, SGK primleri ödenmemiş hizmetler bu hesap içerisinde dikkate alınmaz.
Sizin öğrenmek istediğiniz konu olan, yani çalışma olmasına rağmen SGK primleri ödenmeden çalışma durumu kayıt dışı istihdam konusuna girer ve bu durum tasvip edilecek bir durum değildir.
Kayıt dışı istihdam hem çalışanlar, hem İşverenler hem de Devlet açısından
olumsuz sonuçları ortaya çıkar.

Kısaca çalışanlar açısından;
SGK primleri ödenmemiş süreler hizmetten sayılmaz ve kısaca çalışırken olası bir olumsuz durumda hem kendileri hem de İşverenler sorumluluk altına girerler. Bu konularda detaylı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumunun https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/e3f8021f-6c7e-49a7-a51a-51d79a187ada/Genel-Bilgi-2024-01-15-11-17-08#:
Adresi ziyaret edilebilir.

Not: Şayet, kendi nam hesabına bir çalışma olursa, yani bir işyeri açılamı, dolayısıyla da bu işyerinin iş yerinin de kayıtları girmesi gerektiğinden bu süre içerisinde prim borcu ortaya çıkar, prim borcu olduğundan dolayı da prim borcu SGN na ödenmediği sürece emekli aylığı bağlanması imkanının da zorlaşacağını değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;
Memurluktan 25 hizmet yılınızı (yıpranma payınız ile birlikte) tamamladıktan sonra emeklilik yaşınız olan 60 yaşı (bu yaştan kazanmış olduğunuz yıpranma payınızın 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilmektedir) beklemek üzere mevzuat çerçevesi içerisinde istifa etmeyi düşünüyor iseniz;

Tavsiyemiz, kayıt dışı istihdamın olası zararları göz önüne alındığında bu şekilde bir çalışma içerisine girilmemesi gerektiğini, dolayısıyla SGK primleri ödenmiş şekilde çalışma içerisine girmeniz ve bu çalışmalarınızın da 3 yıl 6 ay ve daha fazla olmaması şartıyla belirtilen yaş tarihiniz geldiğinde memurluk statüsü üzerinden emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.


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