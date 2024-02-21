Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 16:35, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 16:36
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."