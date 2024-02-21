Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."