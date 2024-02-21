Süper Kupa'nın tarihi açıklandı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 17:38, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 17:41
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.