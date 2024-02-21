8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Dolar 31 TL'yi geçti
Dolar 31 TL'yi geçti
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Maliye'den kira çalışması
Maliye'den kira çalışması
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu
İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu
Yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildi
Yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama

Koç Grubu, dijital bir yayında dile getirilen "Koç Grubu'nun Ekrem İmamoğlu'nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 19:25, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 19:26
Yazdır
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama

Koç Grubundan yapılan açıklamada "Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz" denildi.

Gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'nun Koç grubuyla anlaştığını ve onların desteğiyle cumhurbaşkanı olacağını öne sürmüştü.

Koç Grubu'ndan "Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir" açıklaması geldi.

Koç Grubu'nun açıklamasında şöyle denildi:

"Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için 100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir.

Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve Topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber