İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş

Adil bir şekilde personel alımı yaptığını ve hakkaniyete uygun davrandığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesinin unvan değişikliği sınav sonuçları sosyal medyada yayımlandı.

Daha önce Ekrem İmamoğlu lehine paylaşımlar yapan "İbb Haber" hesabı, 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerin eline geçmişti. Hesabın el değiştirmesi sonrasında İBB içinden kulis bilgileri yayımlanmaya başlandı.

İBB Haber bu gece, İBB'nin 2023 yılı yaptığı unvan değişikliği sınav sonuçlarını yayımladı. Yayımlanan paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun "hakkaniyete uygun bir şekilde sınav yaptık" söylemine rağmen çok sayıda adaya, diğer kurumların da yaptığı gibi, sözlü sınavda düşük not vererek elediği ortaya çıktı.

İşte İBB Haber hesabından yapılan paylaşım