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Yol verme kavgasında önce kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi

Bursa'da yol verme kavgasına tutuşan kadınlar, cadde ortasında trafiği hiçe sayarak birbirine girdi. O anlar kameraya anbean yansırken, başka bir caddede ise bu kez erkekler sopa ve yumruklarla kavga etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 20:36, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 20:59
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş İsmetiye mevkisinde seyir halinde olan iki kadın sürücü, yol verme tartışmasına girdi. Kadınların kısa sürede büyüyen tartışması yerini kavgaya bırakınca, iki taraf da birbirine çantalarla vurmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, bu kez başka bir caddede yol verme tartışmasına giren iki grup araçlarından sopalarla indi. Kavgayı tutuşan şahıslar birbirlerine tekme ve yumrukla vururken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

İki kavga da kameraya yansıdı.

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