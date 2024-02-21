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Öğrencinin yakınları öğretmeni beyzbol sopasıyla darp etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Milli Egemenlik Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Karahasan, bir öğrencinin yakınları tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Olayın ardından sağlık kuruluşundan darp raporu alan Karahasan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 21:54, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 22:12
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Olay, geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Milli Egemenlik Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Karahasan, pazartesi günü okul çıkışında bir öğrencinin yakınları tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Olayın ardından sağlık kuruluşundan rapor alan Serkan Karahasan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öğretmenin bağlı bulunduğu sendika, öğretmenler, öğrenci velileri okul bahçesinde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

"Akran zorbalığı yaptığı için uyardım"

6. sınıf öğrencisi M.S.'yi bir arkadaşına akran zorbalığı uyguladığı için defalarca uyardığını, yapmaya devam ettiği için azarladığını belirten öğretmen Serkan Karahasan, "Cuma günü uyardıktan sonra okuldan gönderdim. Akşam yakınları beni telefonla arayarak 'bizim çocuğumuza sen nasıl böyle davranırsın' şeklinde tehditkar söylemlerde bulundu. Pazartesi günü tam okul dağıldığı sırada öğrencinin yakını olduğunu söyleyen 30-35 yaşlarında 2 kişi yanıma gelerek emrivaki bir şekilde 'anlat bakalım şu olayı' diye konuştu. Diğer öğretmen arkadaşlarımın araya girmesiyle olay yatıştırıldı. Az sonra öğrencinin babası ve diğer aile bireyleri de geldi. Bir tanesinin elinde beyzbol sopası vardı. Küfür ederek üzerime saldırdılar. Ben de kendimi savundum. Öğretmen arkadaşlar araya girip ayırdı. Hemen polisi aradık. Polisler geldi ve hastaneye giderek rapor aldım. Daha sonra karakola gidip şikayette bulundum" dedi.

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