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Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda

Nitelikli eğitime dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de derslik sayısı ikiye katlanmış durumda. Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda. Dolayısıyla derslik başına düşen öğrenci sayımızla bu çabalar dolayısıyla dünya ortalamasına gelmiş durumdayız." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 22:02, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 22:03
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Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Tüm illeri dolaştık"
Bakanlık olarak kurumlar arası istişarenin ardından kararlar aldıklarını ve uygulamalar hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Tekin, "Haziran ayından itibaren Türkiye'deki aşağı yukarı tüm illeri dolaştık. İllerde aldığımız kararları paydaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla, velilerimizle sohbetler ederek, çözüm üretmeye çalıştık. Geldiğimiz yerlerde ilin eğitim öğretim sürecine ilişkin hem fiziki altyapı ihtiyaçlarına hem de nitelikle ilgili ihtiyaçlarını ildeki yönetici arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz, paylaşıyoruz. Ardından da kararlarımızı alıp hayata geçiriyoruz" dedi.

"Dünya ortalamasına gelmiş durumdayız"
Türkiye'de 2002 yılından bu yana eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Bakan Tekin, "Son 20 yılda eğitim öğretim süreci açısından söylüyorum, yapılanların neredeyse ikiye katlandığı bir dönem yaşadık. Bu çok önemli bir durum. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'de derslik sayısı ikiye katlanmış durumda. Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda. Dolayısıyla derslik başına düşen öğrenci sayımızla bu çabalar dolayısıyla dünya ortalamasına gelmiş durumdayız. Bu kadar güzellikleri bize yaşatan kişilere teşekkür etmemek olmaz" diye konuştu.

Düzce'ye 4,5 milyar TL'lik eğitim yatırımı
Bakan Yusuf Tekin, Düzce'de 2002'de 2 bin 676 olan öğretmen sayısının bugünlerde 3 bin 8757'ye yükseldiğini, öğrenci sayısının da 63 binden 87 bine çıktığını söyledi. Tekin, "Aynı şekilde derslik sayımız 4 binlere yaklaşmış durumda. 403 okulumuz var. Derslik başına düşen öğrenci sayımız ilköğretimde 28'den 18'e orta öğretimde 31'den 21'e düşmüş durumda. Bu rakamlar güzel rakamlar, hoş rakamlar ama yeterli mi? Hep daha iyiyi aramak durumundayız. Düzce'de de bu rakamlara ilave edeceğimiz yeni fiziki altyapı projelerinin neler olacağını da tartıştık. Şu anda yaklaşık 212 derslik inşaatımız, 1 atölye ve 1 pansiyon inşaatımız devam etmekte. Bu önemli bir rakam. Toplamda bitmiş inşaatlar için Düzce'de 2002 yılından bu güne yapılan yatırımlarım toplamı 4,5 milyar TL civarında. Destek olanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hep beraber taşın altına elimizi koyalım"
Düzce'de yeni 4 proje hayata geçireceklerini kaydeden Bakan Yusuf Tekin, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bunlardan bir tanesi Turgut Özal Anadolu Lisesi. 24 derslikli okulu, spor salonu ve pansiyonuyla beraber 2024 yatarım programına almış olacağız inşallah. 24 derslikli Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, 8 derslikli Çilimli Dikmeli İlkokulu ile 16 derslikli Gölyaka Atatürk Ortaokulu olmak üzere Düzce'deki acil yatırımları planlamış olduk. En kısa sürede ilana çıkıp inşaatlarını başlatmış olacağız. Düzce'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bunun dışında sadece fiziki altyapı değil, eğitimin niteliğini de masaya yatırdık. 18 yaşına gelmiş bir çocuğumuz 12 yıllık zorunlu eğitimin içerisinde geçirdiği ömrünün maksimum yüzde 10'unu okullarda öğretmenleriyle geçiriyor. Onun dışında kalan yüzde 90'ını ailesiyle, toplumla. Sivil toplumla, kamunun değişik birimleriyle sokaklarda oynayarak, bahçelerde parklarda oynayarak geçiriyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum; eğitim ve öğretim sürecinde çocuklarımızın, gençlerimizin vakit geçirdiği toplumun diğer kesimleri bize destek olurlarsa eğitim öğretim süreçleri de nihayetinde başarılı olur. Bu anlamda velilerimizi, ailelerimizi, sivil toplum örgütlerimizi herkesi eğitim öğretim sürecinde destek olmaya davet ediyorum. Hep beraber taşın altına elimizi koyarsak, bu yükü taşımaya çaba sarf edersek başarılı oluruz"

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