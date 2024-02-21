Bakan Koca'dan kanun teklifinin kabulüne ilişkin 'teşekkür' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin teşekkür paylaşımında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 23:48, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 23:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ayrıca, Yüce Meclisimizin iradesiyle, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi. Katkı veren sayın milletvekillerimize teşekkür ederim."