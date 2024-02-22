22 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılacak. Türkiye'nin APA dönem başkanlığını Azerbaycan'a devredecek olan Kurtulmuş, genel kurul kapsamında bazı katılımcı ülke meclis başkanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

(Bakü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda Halk Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Eyüpsultan'da 5.500 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni ile Başakşehir'de Altınşehir Millet Bahçesi Hizmete Alım Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/14.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla gerçekleştirilecek "Aday Tanıtım ve Proje Lansman Programı"na katılacak.

(İzmir/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Protokol İmza Töreni'ne, Aselkon Hidrolik Mühendislik Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Orweld Elektrot San. Tic. Ltd. Şti. fabrikalarının ve Akıllı Teknolojiler Merkezi'nin açılış törenlerine katılacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(Konya/10.00-16.45)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Doğal Depo, Doğa Tohumculuk-Doku Kültür Laboratuvarı'nı, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ve Ticaret Odasını ziyaret edecek, sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Nevşehir/10.00-18.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sonrasında brifing alacak ve basın açıklamasında bulunacak. Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile Ballıkaya kavşak projelendirme alanlarında incelemeler yapacak, Şanlıurfa Karaköprü kara yolları şantiyesinde brifing alacak, basın açıklaması gerçekleştirecek, daha sonra Şanlıurfa AK Parti Haliliye ilçesinin mahalle toplantısına iştirak edecek.

(Şanlıurfa/11.30-17.00)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, deprem bölgesinde yaraların sarılması için başlatılan "İskan ve İstihdam Projesi" kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapımı tamamlanan Uçak ve Helikopter Parçası Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak.

(Kahramanmaraş/11.30)

5- TÜİK, 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri ile işgücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını duyuracak.

(Ankara/14.00)

7- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Küresel Yönetişim Reformu" konulu oturumuna katılacak.

(Rio de Janeiro)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile Çukurambar Diyanet Gençlik Merkezi açılışlarına, Ustalara Saygı "Zorlukları Aşmaya Adanmış Bir Ömür: Dr. Tayyar Altıkulaç" paneline katılacak.

(Ankara/10.00/11.30/14.00)

2- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Erzincan)

3- "Batuhan A" adlı kargo gemisinin Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolan mürettebattan 4 kişiyi arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya konuk olacak.

(Pesaro/22.30)

2- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Prag/23.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçlarında; Melikgazi Kayseri Basketbol, İngiltere'nin London Lions, Beşiktaş BOA, Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini ağırlayacak, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise İtalya'nın Spar Girona ekibine konuk olacak.

(Kayseri/18.30/İstanbul/20.00/Girona/22.30)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankkart, İspanya'nın Guaguas ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Las Palmas/21.30)