Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak

KAAN'ın gökyüzü ile buluşmasının ardından gözler yerli ve milli motor çalışmalarına çevrildi. Halihazırda KAAN'da General Electric'in (GE) F110 motoru kullanılıyor. Milli Muharip Uçak projesi kapsamında prototiplerde kullanılacak olan F110 motorlarının ilk partisi 2022 yılında teslim edilmişti.

İlk 3 KAAN prototipinde kullanılması amacıyla GE'den 6 adet F110 motoru temin edilmişti. 2028 yılına kadar KAAN'da bu motorlar kullanılmaya devam edecek. Yerli motor geliştirme konusundaki çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve milli motorla ilgili süreç netleşmese de birkaç opsiyon bir arada değerlendiriliyor.

Türkiye'nin ana hedefi, bütün hakları kendine ait olan bir motora ulaşmak. Bu noktada Kale Grubu ve dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce, motor üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin önündeki bir diğer seçenek ise TUSAŞ'ın hissedarı olduğu TRMOTOR'un tasarımı. Türkiye, önümüzdeki günlerde bu iki ana seçenekten birini değerlendirip, sorun yaşamayacak şekilde bir motora sahip olarak durumu çözüme kavuşturmak istiyor.

Öte yandan Türkiye'nin önde gelen motor şirketi TEI, Türkiye'nin ilk turbofan motoru TEI-TF6000'i, TEKNOFEST'te sergilemişti. Bu motorun geliştirme çalışmaları ise TEİ tarafından devam ediyor. TEİ'nin TF10000 gibi KAAN'ı uçurabilecek motoru üretme hedefi bulunuyor ve bu konudaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Savunma Sanayi İcra Komitesinin tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak ilerleyen dönemde herhangi bir sorun yaşamamak için tasarımından üretimine kadar tüm hakları Türkiye'ye ait olacak bir motor için karar vereceği belirtiliyor.

DÖNÜM NOKTALARIMIZ

14 Aralık 2022: Bayraktar KIZILELMA ilk uçuş

25 Nisan 2023: HÜRJET ilk uçuş

27 Ekim 2023: Bayraktar TB3 ilk uçuş

28 Aralık 2023: ANKA-III ilk uçuş

21 Şubat 2024: KAAN ilk uçuş