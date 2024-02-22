Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

Ekonomistler, bankanın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.

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