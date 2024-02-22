Kocaeli'de zincirleme kaza: 7 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 07:41, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 08:46
Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki araç, E.V'nin kullandığı otomobil ile M.Y. yönetimindeki özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.
Kazada araçlardan birinin sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.