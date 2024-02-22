Kayak merkezlerinde son durum: Hakkari'de 168 santimetre ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 09:40, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 150, Ergan'da 128, Erciyes'te 72, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 60, Davraz'da 50, Kartepe'de 49, Haserek'te 47, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Yıldızdağı'nda 30, Mersivan'da 28, Denizli'de 20, Kop ve Çambaşı'nda 18, Murat Dağı'nda 13, Gevaş'ta 11, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-17
|-2
|Kartalkaya
|S
|-6
|0
|Sarıkamış
|KY
|-9
|-2
|Palandöken
|KY
|-9
|-2
|Ergan
|KY
|-5
|0
|Erciyes
|KY
|-5
|1
|Kartepe
|S
|-3
|6
|Uludağ
|AB
|-3
|4
|Çambaşı
|KY
|-5
|2
|Yıldıztepe
|P
|-1
|2
|Mersivan
|KY
|-15
|-10
|Yalnızçam
|KY
|-8
|1
|Ilgaz
|KY
|-3
|0
|Yıldız Dağı
|KKY
|-2
|2
|Zigana
|KY
|-5
|5
|Kop
|KY
|-4
|2
|Denizli
|S
|-3
|5
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu)