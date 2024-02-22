Kurtulmuş: İnsanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu'nda konuştu.

Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti;

(Lahey'de İsrail'e açılan dava) Uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılamanın başlamasıyla insanlık bu ayıptan hiç olmazsa bir miktar kurtulabilecek.

Artık insanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze'de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz.