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Dolar/TL 31,04 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,0350 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 10:50, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 10:47
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Dolar/TL 31,04 seviyesinden işlem görüyor

Dün 30,90-31,20 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 31,0043'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 primle 31,0350'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 33,6670'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 39,2970'ten satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 103,7 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği bildirildi.

Tutanaklar sonrası, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakacağına dair beklentide değişiklik olmazken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 29, haziranda başlama ihtimali de 70 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, merkez bankasının politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 şeklinde.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde ise öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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