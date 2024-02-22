Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 184'ü Irak'ın kuzeyi, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 458'e ulaştı.

27 bin 631 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 201 kişi yakalandı.

3 bin 94 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.347'ye yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27.631 oldu.