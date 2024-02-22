'Sibergöz-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kayseri merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 13:24, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 15:39
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kayseri merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.