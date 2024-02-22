Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 14:32, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 14:27
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen polis M.K'nin (37) adresini tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.