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AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 15:07, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 15:09
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AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkemenin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.

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