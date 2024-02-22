Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 719 milyon dolar azaldı.

TCMB verilerine göre, 16 Şubat haftasında toplam rezervler 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara geriledi. Böylece rezevlerde 719 milyon dolarlık azalma kaydedildi.

Brüt rezervler, 86 milyar 366 milyon dolardan 86 milyar 92 milyon dolara geriledi.

Söz konusu haftada 342 milyon dolar gerileme kaydeden net uluslararası rezervler, 28 milyar 801 milyon dolardan 28 milyar 459 milyon dolara indi.

Aynı haftada altın rezervleri 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara düştü.