'Muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı muhabbetle bağrımıza basacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık 10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde 44, milletvekilliğinde yüzde 45 oy oranlarıyla destek verdiniz. Ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbetin seviyesini yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Eksiklerimizi tamamlayacağız, mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız.

Hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Cumhur İttifakı'na gönül veren kardeşlerimizle birlikte CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı da muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak Denizli'de hak ettiğimiz ve olmayı arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Denizli'nin de Türkiye Yüzyılı mücadelemizde bizi yalnız bırakmayacağı kanaatindeyim. Ülkemizi 21 yılda nasıl asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.