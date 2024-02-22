Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.G.G, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. eşini darbederek evden uzaklaştı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeniköy Mahallesi'nde 18 Şubat'ta öğretmen D.G.G. ile eşi M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net