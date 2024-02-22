11 ilde tarih eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Kırklareli merkezli 11 ilde tarih eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 16:49, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 16:51
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.