9 çocuk okutan baba, ekmeğini taştan çıkartıyor

İdil ilçesi Tepeköy köyünde yaşayan 50 yaşındaki Abdulhamit Tuzan, devasa kayaları balyozlarla kırıyor. Daha önce köyünde tarım işleriyle uğraşan Tuzan, 6 yıldır da ilçedeki arazilerde bulduğu devasa kayaları kırıp şekil veriyor. Kırdığı taşları bahçe, ev duvarlarında ve yollara parke taşı döşeyerek geçimini sağlıyor.

Tuzan, taş kırma işçiliğinden, 4'ü kız 10 çocuğundan eğitim öğretim çağındaki 9'unu okutmanın gururunu yaşıyor.

200-300 kilogramlık taşları kıran Tuzan, 6 senedir taşları kırarak geçimimi sağladığını söyledi. Taşları kırarak ev, bahçe duvarları ve parke taşları olarak kullandıklarını belirten Tuzan, "Son zamanlarda işsizliğin yükselmesi ile beraber taşkıran ustalar fazla olmuş. Bu taşları kırarak duvar örüyoruz, evler güzel bir mimariye sahip oluyor. Bölgemizin mimarisini yansıtıyor. Bu taşlar bölgemize özel sadece İdil ve çevresinde bulunuyor. Taş kırmak çok zor bir iştir. 8 kiloluk balyozlarla sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bu taşları kırıp şekil verdikten sonra örülen duvara baktığımızda emeğimizin değerini görüyorsunuz. Bilhassa bu yüzden bu mesleği bırakmak dahi istemiyorum" dedi.