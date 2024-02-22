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Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini vurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşar adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurdu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 17:17, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 17:17
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Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini vurdu

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.'yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Dedesini vurduğu anlar kamerada

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde; şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesini tabancayla ateş edip bacağından vurduktan sonra kaçtığı görülüyor. Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Zanlının buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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