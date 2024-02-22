CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvurularının ardından Edirne Adliyesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ciravoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü ardından sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini söyledi.

Merkez İlçe Seçim Kuruluna Ciravoğlu'nun adaylıktan çekildiğini bildirdiklerini ifade eden Kahraman "Şükrü Bey, Genel Başkanımızla görüşmesi sonrası hastanede noter aracılığıyla adaylığını geri çekti. Biz de bu durumu Merkez İlçe Seçim Kuruluna bildirdik. Durmadan, sahaya çıkıp Filiz Gencan'la birlikte çalışacağız." dedi.

Kahraman, Ciravoğlu'na da geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Edirne Belediye Başkan adayı olarak Merkez İlçe Seçim Kuruluna ismi bildirilen Gencan da Ciravoğlu'nun bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Kendisi için de yeni bir süreç olduğunu ifade eden Gencan, "Derlenip, toparlanacağız, çok güçlüyüz daha da güçleneceğiz. Başvurularımızı yaptık, devam eden süreçten sonra netleşince geniş kapsamlı bir basın açıklaması yapacağız." dedi.

Ön seçimde en çok oyu alan Ciravoğlu, CHP Parti Meclisince Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti.

Kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Ciravoğlu 12 Şubat Pazartesi günü anjiyo olmuş, kalp damarına stent takılmıştı.