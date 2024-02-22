Bakan Yumaklı: Örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik

Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılsonu hızla düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılsonu hızla düşecek
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
İlk karar çıktı: Yıkılan binada oğlunu kaybeden müteahhide ceza indirimi
İlk karar çıktı: Yıkılan binada oğlunu kaybeden müteahhide ceza indirimi
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
Otoda senet devri
Otoda senet devri
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Dolar 31 TL'yi geçti
Dolar 31 TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yumaklı: Örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye, ikinci yüzyılında artık hedef büyütmüş, çok daha ileri hedefler kendisine belirlemiş olan bir ülkedir. Yani örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 20:41, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 20:42
Yazdır
Bakan Yumaklı: Örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi inceleme ve açılış için geldiği Nevşehir'de patates tohumu yetiştirilen laboratuvarı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı, daha sonra Ürgüp ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisi açılışına katıldı. AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ihyası için, milletimizin geleceğine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için en önemlisi de eser ve hizmet siyasetini bu ülkeye getirmek için buradayız" dedi.

Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepimiz Türkiye için, Türkiye'nin inşası için, Türkiye'nin ihyası için, milletimizin geleceğine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için en önemlisi de eser ve hizmet siyasetini bu ülkeye getirmek için buradayız. Türkiye'nin istiklalini, istikbalini koruma, yüceltme ve inşa etme gayretimiz bugün de ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Ben Türkiye'mizin çok farklı şehirlerine gidiyorum. Bu şehirlerin içerisinde hakikaten bu heyecanı, bu coşkuyu görüyorum. Ancak biz hiçbir şekilde bu davada, bu uğurda Türkiye'ye hizmet ve eser siyasetinde katkılarımızla bu milletin, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle efendisi değil, hizmetkarıyız. Hizmetkarı olmaya geldik diyen bir anlayışla kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılında artık hedef büyütmüş, çok daha ileri hedefleri kendisine belirlemiş olan bir ülkedir. Yani örnek alan değil, örnek olan bir ülke konumuna geldik. Milletimiz için daha fazla ne yapabiliriz, biz bunun derdinde olduk. Bunun derdinde olmayanların siyasette bugün geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Onların bir arada olmasını sağlayan çimentoları menfaatleriydi. O menfaatleri ortadan kalktıktan sonra bugün ne masaları kaldı, ne vaatleri kaldı, ne ittifakları kaldı ne de bu ittifakları dikiş tuttu. Ne yaptıkları hesaplar doğru çıktı, ne sosyal medya üzerinden bu milletin düşüncesine, bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışmaları nihayete erdi. Bunların hepsi o duvara çarpıp geri döndü. Çünkü bizim aziz milletimiz neticede samimiyeti, iş yapanı, vizyon sahibi siyasetçiyi her zaman gördü ve takdir etti" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber