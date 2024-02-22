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2024'te Vizesiz Ülkeler Hangileri?



Yurt dışı seyahati için bazen birçok evrakla uğraşmanız gerekebiliyor. Özellikle ilgili ülke turistik veya başka bir amaçla yapacağınız seyahat için sizden vize talep edebiliyor. Vize işlemleri, meşakkatli olmasının yanı sıra bazen olumsuz olarak sonuçlanıp seyahat planınızın suya düşmesine neden olabilir.

Ayrıca vize alırken belirli bir bütçenizin de olması gerekiyor. Türkiye'den yurt dışına giderken elbette her ülke vize istemiyor. Uluslararası anlaşmalar neticesinde Türkiye Avrupa'da yer alan başka ülkeler olmak birçok ülkeye vizesiz seyahati mümkün hale getiriyor. 2024 yılında vizesiz olarak seyahat edebileceğiniz ülkeleri sizin için sıraladık.

Siz de vizesiz ülkeleri keşfetmek ve ufkunuzu genişletmek için uçak biletlerine hemen göz atabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz.



Vizesiz Seyahat Nedir?

Vizesiz seyahat, bir ülkeyi ziyaret etmek için önceden vize alınmasına gerek olmayan bir seyahat türü. Vizesiz seyahat imkanı, pasaport sahiplerinin bir ülkeden diğerine daha hızlı ve kolay seyahat etmesini sağlıyor. İki ülke arasındaki vize anlaşmasına bağlı olarak ilgili bir ülkenin vatandaşları diğer ülkeye vize prosedürleri olmaksızın belirli bir süre için seyahat edebilme imkanına sahip oluyor.

Turizmi teşvik eden, ülkeler arasındaki kültürel alışverişi arttıran vizesiz seyahat, ayrıca seyahatseverler için de birçok kolaylığı beraberinde getiriyor. Vize işlemlerinin verdiği stres ve yorgunluktan uzak bir şekilde gezebilmekte vizesiz seyahatin katkısının büyük olduğu biliniyor.

2024 Yılı Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Nelerdir?



Türkiye'den vize istemeyen ülkeler, Türk vatandaşlarına doksan günlük bir kalış imkanı sağlıyor. Bazı ülkelerde bu kalış süresi 30 günden 240 güne kadar farklılık gösterebiliyor. Türkiye'den vizesiz olarak gidilen bazı ülkeler şöyle sıralanabilir;

1. Karadağ



Adriyatik denizinin kıyısında yer alan Karadağ, küçük ancak zengin tarihi mekanları ve göz kamaştırıcı doğal güzellikleri ile Türkiye'den vizesiz olarak seyahat edilen ülkelerin başında geliyor. Balkanlar'da yer alan Karadağ, eşsiz güzelliğe sahip kıyı şeridi ile dikkat çekiyor.

Orta Çağ mimarisinin en güzel örneklerinden birini sergileyen Karadağ, Kotor ve Budva gibi mekanlarıyla da dikkat çekiyor. Geziniz boyunca Karadağ'ın eşsiz sokaklarında tarihte yolculuk yapabilir, Balkanların eşsiz doğasını keşfedebilirsiniz.

2. Makedonya



Balkanların küçük ülkelerinden biri olan Makedonya, Osmanlı'nın Balkan tarihini keşfedebileceğiniz ender noktaları arasında yer alıyor. Üsküp, Manastır ve Ohri gibi noktalarda hem tarihi güzellikleri keşfedebilir, hem de Makedonya'nın eşsiz doğal güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Manastır'da Atatürk'ün mezun olduğu Askeri İdadiyi ziyaret edebilir, eşsiz Ohri Gölü'nün tadını çıkarabilirsiniz. Türkiye'den hava yoluyla iki saatte ulaşabileceğiniz Makedonya'ya seyahat için sadece geçerli bir pasaportunuzun olması yeterli.

3. Fas



Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Fas, Türkiye'den sıkça ziyaret edilen noktaların başında geliyor. Kendine has tarihi dokusu ve doğal güzellikleri Fas'ı geziler için eşsiz bir nokta olarak öne çıkarıyor. Fas geziniz boyunca Fes'in tarihi sokaklarını keşfedebilir, Sahra Çölü'nde safari yapabilir ve çölün eşsiz büyüklüğünü keşfedebilirsiniz. Ayrıca Rabat'taki ve Marakeş'teki tarihi yerleri ve sokakları da keşfedebilirsiniz. Türkiye'den Fas'a ulaşım için hava yolunu tercih etmeniz gerekiyor.

4. Rusya



Yüzölçümü açısından dünyanın büyük ülkeleri arasında sayılan Rusya, köklü tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Rusya geziniz boyunca başkent Moskova'daki Sovyet döneminin ruhunu yansıtan Kızıl Meydanı ziyaret edebilir, on sekizinci yüzyılın ihtişamını gösteren St. Petersburg'un eşsiz tarihi saraylarını keşfedebilir ve epik bir yolculuk olarak bilinen Trans-Sibirya ile macera dolu bir yolculuğa atılabilirsiniz.

Rusya, aynı zamanda tarihi güzelliğinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor. Ulu Tayga Ormanları'nı görebilir, Ural Dağları'nın doğal güzelliğini keşfedebilirsiniz.

5. Sırbistan



Balkanlar'da yer alan Sırbistan, vizesiz olarak gezebileceğiniz Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Başkent Belgrad tarihi açıdan sizlere gezilecek birçok nokta sunuyor. Bir Ortaçağ kalesi olan Belgrad Kalesi, ünlü bilim adamı Nikola Tesla'nın Müzesi ve ünlü Aziz Sava Katedrali, görülmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca Taş Meydan, Knez Mihailova Caddesi ve Belgrad Cumhuriyet Meydanı hem gezebileceğiniz hem de alışveriş yapabileceğiniz noktalar arasında yer alıyor.

