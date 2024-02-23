23 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüşecek, Bakü Türk Şehitliği'ni, Azerbaycan Şehitler Hiyabanı'nı, Maarif Vakfı Okulu'nu ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterliği'ni ziyaret edecek, Cuma namazını Bakü Türk Şehitliği Camii'nde kılacak.

(Bakü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Manisa İş Dünyası ile Buluşma" ve "Hemşehriler ile Buluşma" programlarına katılacak, Manisa Valiliğini ziyaret edecek, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarla İzmir Valiliğine ziyaretlerde bulunacak.

(Manisa/10.00/12.00/14.30/İzmir/15.30/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğini ziyaret edecek, Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulu'nun çalışma yemeğine katılacak.

(Madrid)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Devrek İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak, Hükümet Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Amasra İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışı ile Cumhur İttifakı Bartın Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Zonguldak/11.00/Bartın/13.30/16.00/18.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Kayseri/19.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan'da Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ile Nişancı Ortaokulu'nun, Güngören'de Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi'nin açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.00/12.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantıya katılacak, 19. Kayseri Tarım Fuarı'na ziyarette bulunarak şeker fabrikası çiftçi buluşmasına iştirak edecek.

(Kayseri/09.30-15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Saray-Kırklareli Yolu-Vize Çevre Yolu'nun açılış törenine iştirak edecek, AK Parti'nin Kırklareli merkez ilçe, Babaeski ve Lüleburgaz seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yapacak, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliklere katılacak.

(Kırklareli/10.00-16.15/İstanbul/18.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, şubat ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Kemaliye Camisi'nde hutbe irat edecek ve Cuma namazını kıldıracak, üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.

(Gümüşhane/11.00-15.00)

SPOR

1-Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeni İnegöl Stadı Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Vakıf Bera 2. Etap Spor Tesisi ile Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak, amatör spor kulüpleri ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın sporcuları ile sporcu velileriyle bir araya gelecek, Orhangazi Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek Gençlik Buluşması etkinliğine katılacak.

(Bursa/10.00-21.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(Samsun/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, Altay-Bitexen Giresunspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.00)

4- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento müsabakasıyla başlayacak.

(Trabzon/15.00)