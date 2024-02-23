KAAN rakiplerine fark atacak

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre

Türkiye, KAAN'ın önceki gün gök vatanda yerini almasının ardından dünyada 5. nesil avcı uçağı geliştiren 5 ülkeden biri oldu. KAAN, özellikleriyle rakipleri ABD F-22 ve F-35, Rusya SU-57, Çin J-20 ve -31, Japonya X-2'in bir adım önüne geçti.

İleriki dönemlerde 6. nesil savaş uçağı özelliğini alacak olan KAAN, çift motorlu ve 14 metre kanal açıklığına sahip, uzunluğu ise 21 metre. KAAN 1.8 mach hıza ulaşabilirken, ABD'nin S-400'leri bahane ederek Türkiye'ye satmadığı F-35'ler sadece 1.6 macha çıkabiliyor.

Milli imkanlarla geliştirilen KAAN, 55 bin feete kadar yükselebilirken, F-35'ler 50 bin, Rusların SU-57'si ise 40 bin feete çıkabiliyor.

RUS SU-57

KAAN, iki motorlu bir uçak olmasına rağmen motor ısısı 1.500 dereceden az. F-35'te ise bu ısı 2 bin derecenin üzerinde. Bunun da KAAN'ı, termal ısı açısından görünmezlik özelliğinde, ABD yapımı F-35'ten daha başarılı yaptığı belirtiliyor. Ayrıca KAAN'da ısı yayma, boya ve kompozit yapıyla en aza indirildi.

ABD F-35

Bu durum da KAAN'a görünürlük konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Hayalet (gizli) uçak olmasını sağlayan düşük radar kesitine olan KAAN, kızılötesi iz özelliğiyle dikkat çekiyor. KAAN'ın aerodinamik yapısı da radarda görünmeme özelliğine doğrudan etki ediyor. Milli muharip uçağın supercruise (süper seyir) özelliği de bulunuyor. Süper seyir, yüksek manevra ve süpersonik hızın uzun süre kullanmasını sağlıyor.

KAAN'ın en önemli özelliklerinden biri diğeri ise insansız müşterek uçabilmesi. Uzmanlar bu özelliğin 6. nesil uçaklara ait olduğuna dikkat çekiyor. KAAN'ı rakiplerinden bir adım öne çıkaran bir diğer özelliği ise yapay zekası.

MÜHİMMAT SIKINTISI YAŞAMAYACAK

KAAN ve rakiplerini kıyaslayan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, milli muharip uçağın daha üstün olduğunu söyledi. Başbuğ "Gerek kaldırma, gerek sürat, gerek menzil, gerekse radar ve görünürlük anlamında 5. nesil uçakları kıyasladığınızda KAAN'ın emsallerinden aşağıda olmadığı hatta daha iyi konumda olduğu çok açık olarak ortada" dedi.

KAAN'ın tamamen yerli ve milli füzeleri kullanabiliyor olmasının önemine dikkat çeken Başbuğ "Yerli ve milli füzelerle KAAN hiçbir zaman mühimmat sıkıntısı yaşamayacak. KAAN'ı kullanan pilot için özel olarak üretilen kask sistemi de ayrı bir özellik kazandırdı. HÜRKUŞ, HÜRJET'i, HÜRJET de KAAN'ı getirdi. KAAN'ın getireceği noktalar da çok daha iyi olacaktır" diye konuştu.