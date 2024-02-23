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Düştüğü gibi yükseldi! Altın zirveye gidiyor

Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın fiyatı 23 Şubat işlemlerine 2125 TL seviyesinden başladı. Dünkü düşünün ardından altında yönün yeniden yukarı döndüğünü belirten analistler, "ABD verileri ve ons altın destek vermese de dolar tarafında yaşanan hareketlilik gram altındaki düşüşleri sınırlı tutuyor. Gerilemeler alım fırsatı olarak görülüyor. Mevcut şartlarda özellikle Kapalıçarşı fiyatlamalarında gram altının 2100 TL'nin altına gerilemesi çok mümkün gözükmüyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Şubat 2024 10:40, Son Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:41
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Düştüğü gibi yükseldi! Altın zirveye gidiyor

Küresel piyasalarda bir süredir yükseliş eğiliminde hareket eden altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Dün en yüksek 2034 dolar seviyesini gören ons altında 23 Şubat işlemleri 2024 dolar seviyelerinden başlıyor. Ons tarafında ABD verileri ve gelen açıklamalara bağımlılık devam ediyor. Dolar endeksi 104,00 seviyesine yakın görünüme devam ederken, 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden 4,30 seviyesinin üzerine çıkması; küresel anlamda doların güçlü kalmasını ve altın fiyatlarının baskılanmasını beraberinde getirdi.

23 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

İç piyasalarda ise gram altın tarafında, dolar fiyatlamaları da etkili olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da işlem gören gram altının fiyatı 23 Şubat işlemlerine 2125 TL seviyelerinden başlıyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 3 bin 527 TL'den, yarım aştın 7 bin 53 TL'den, tam altın ise 14 bin 63 TL'den satılıyor.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Kapalıçarşı gram altın fiyatlarında merkez bankasının kararının 2120 TL'nin altına doğru gerileme yaşanmıştı. Ancak fiyatlar dünkü düşünün ardından yeniden yukarı döndü. Analistler, "ABD verileri ve ons altın destek vermese de dolar tarafında yaşanan hareketlilik gram altındaki düşüşleri sınırlı tutuyor. Gerilemeler alım fırsatı olarak görülüyor. Mevcut şartlarda özellikle Kapalıçarşı fiyatlamalarında gram altının 2100 TL'nin altına gerilemesi çok mümkün gözükmüyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 2150 TL direncinin takip edilmesi gerekiyor" şeklinde konuşuyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİR?

Ons altın tarafında da ABD Merkez Bankasının faiz indirimi odak noktası olurken; son olarak konuşan FED Üyesi Michelle Bowman, mevcut ekonomik ortamın, indirim için gerekli şartları sunmadığını belirtti. Bowman, "Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru ilerlemeyi teyit etmemiz gerekiyor. Gelen son veriler bu anlamda belirsizliğini koruyor. Faiz indirimi kesinlikle şimdi değil ve daha çok vaktimiz var" ifadelerini kullandı.

Bir başka FED Üyesi Christopher Waller da hem enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşacağına dair az işaretlerin olduğunu hem de ülke ekonomisinin resesyondan uzak olduğunu belirterek, birkaç aylık enflasyon verisinin görülmesi ve faiz indirimine ondan sonra karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

SON ABD VERİLERİNE DİKKAT

FED'in politikaları için istihdam piyasasından gelen sinyaller önem taşıyor. Bu anlamda dün açıklanan Haftalık İşsizlik Maaşı başvuruları; 216 bin olan beklentinin altında kaldı ve 201 bin olarak gerçekleşti. İstihdamda arzu edilen soğumanın gerçekleşmediğine işaret eden bu veri, ons altın tarafını sınırlı da olsa baskıladı. Öte yandan ABD'de ikinci el konut satışları da ocak ayında yüzde 3,1 artış kaydederek, 4 milyon adetle, son 5 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu veri de konut piyasasında canlılığa işaret etti.

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